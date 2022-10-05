В Екатеринбурге голодный студент ограбил курьера по доставке еды

Общая сумма заказа составила 2,3 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20-летний студент ограбил курьера по доставке еды, который привез ему заказ. Работник службы доставки обратился в полицию и рассказал, что клиент на улице Челюскинцев отобрал у него пакеты с продуктами и сбежал, не заплатив.

- Общая сумма заказа составила 2,3 тысячи рублей. Когда курьер открыл сумку, заказчик просто выхватил у него пакет с продуктами и без каких-либо объяснений ушел. Добычей голодного грабителя стали роллы, люля кебаб, пицца и лапша Wok, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Доставщик не стал вступать со злоумышленником в конфликт и обратился в правоохранительные органы. Горе-грабителя быстро вычислили, им оказался учащийся одного из местных колледжей, ранее проблем с законом он не имел.

- В квартире, где он употребил похищенное вместе со своим знакомым, были обнаружены коробки и контейнеры – все что осталось от похищенного заказа. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - добавили в полиции.