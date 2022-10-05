В Екатеринбурге пропала 29-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 29-летнюю Наталью Ильиничну Елисееву (Котохину). Последний раз женщина выходила на связь 15 сентября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Она шла из дома в Верх-Исетском районе, отношения в семье доверительные, раньше не пропадала, всегда была на связи. Сейчас телефон отключен. Накануне ухода ссор и конфликтов не было, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие. К сожалению, нет никакой информации, во что была одета женщина в день своего исчезновения. Дома ее ждут мама и бабушка, может находиться в любом районе города.

Если вы знаете, где может находиться Наталья Елисеева, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».