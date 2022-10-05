Появилось видео серьезной аварии на Амундсена, в которой погиб 54-летний мужчина

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Появилось видео серьезной аварии на улице Амундсена, в которой погиб 54-летний водитель иномарки Hyundai Solaris. На опубликованных кадрах видно, что владелец седана совершил разворот неожиданно для владельца Range Rover.

- Смертельное ДТП произошло в 17:30 по местному времени на улице Амундсена недалеко от жилого дома № 125. Удар произошел в водительскую левую дверь. После столкновения машину отбросило на встречную полосу, - рассказывали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Травмы 54-летнего владельца Hyundai оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков. Известно, что за рулем Range Rover сидел 36-летний мужчина, его водительский стаж составляет 18 лет.