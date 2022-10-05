По словам депутата Госдумы Максима Иванова, это был обычный рабочий визит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный центр для мобилизованных в Елани посетил Главком сухопутных войск генерал Олег Салюков. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, это был обычный рабочий визит.

- Информирую. Главком Елань посетил. Визит прошел конструктивно, в рабочем порядке. Повторю, что такие визиты командования в пункты мобилизации - нормальная рабочая практика, - написал Максим Иванов на своей странице в социальных сетях.

Ранее депутат рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в Елани. По словам парламентария, быт будущих солдат не похож на санаторий, однако есть необходимый минимум для комфортного проживания. Пост с фотографиями он опубликовал у себя в социальных сетях.