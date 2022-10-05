Фото: социальные сети Максима Иванова

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в Елани. По словам парламентария, быт будущих солдат не похож на санаторий, однако есть необходимый минимум для комфортного проживания. Пост с фотографиями он опубликовал у себя в социальных сетях.

- Сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть. Чистота внутри каждой палатки зависит от проживающих. Где-то прибрано, где-то - не очень. Не остаются в стороне и главы муниципалитетов. Следят за ситуацией, помогают, - написал Максим Иванов.

Ранее депутат Госдумы рассказал о сухом законе в Елани. В гарнизоне ограничили продажу спиртного из-за пьянства среди мобилизованных.

- После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки. В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. На следующей неделе приедем еще. Привезем новые спальники, - сообщил парламентарий.