В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок погиб 54-летний мужчина

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок погиб человек. Смертельное ДТП произошло в 17:30 по местному времени на улице Амундсена недалеко от жилого дома № 125.

- Водитель Hyundai Solaris, отъезжая от остановки в сторону Краснолесье начал совершать разворот. В это время в него влетел Range Rover. Удар произошел в водительскую левую дверь. После столкновения машину отбросило на встречную полосу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Травмы 54-летнего владельца Hyundai оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков. Известно, что за рулем Range Rover сидел 36-летний мужчина, его водительский стаж составляет 18 лет.