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Происшествия5 октября 2022 14:28

В Лесном мужчина зарезал товарища, с которым приехал на заработки

Пострадавший скончался в реанимации больницы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Они приехали на Урал, чтобы по найму производить фасадную отделку жилых домов

Они приехали на Урал, чтобы по найму производить фасадную отделку жилых домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном 42-летний житель Омска зарезал своего 38-летнего товарища, с которым он приехал на заработки. Инцидент произошел поздним вечером 11 сентября, именно тогда в реанимации больницы скончался мужчина с ножевым ранением груди.

- Установлена причастность подозреваемого, с которым до этого потерпевший был знаком. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее мужчины были знакомы друг с другом. Они приехали на Урал, чтобы по найму производить фасадную отделку жилых домов. После рабочей смены они решили посидеть, вместе употребить спиртное.

- Во время застолья между ними вдруг произошла ссора, которая быстро переросла в поножовщину, - добавил полковник Горелых.