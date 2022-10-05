В Югре выполнена квота по числу мобилизованных граждан

Для контроля за соблюдением прав граждан в ходе частичной мобилизации в состав призывной комиссии включен прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили представители военного комиссариата, автономный округ выполнил квоту по числу призванных в рамках первого этапа, сообщает портал ugra-news.

- Граждане будут обеспечены всем необходимым в полном объеме. В настоящий момент они проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области. Для них созданы оптимальные условия пребывания, в том числе выдается обмундирование, - сообщили в военном комиссариате.

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