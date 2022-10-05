Мэр Алапаевска рассказал, как служит его мобилизованный сын

Руслан (справа на фото) попросил отца не волноваться и пообещал по возможности звонить ему. Фото: страница во «ВКонтакте» Сайгида Билалова

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов рассказал о том, как служит в Ростове его мобилизованный сын Руслан. Об этом глава города написал на своей странице во «ВКонтакте».

- Отец, у нас все хорошо. Я с моим товарищем из Алапаевска Алексеем Берстеневым попали в войска специального назначения, - привел слова сына Билалов.

Руслан рассказал, что после прилета в Ростов ему с другими мобилизованными пришлось очень долго ехали до места назначения. По его словам, он с другими военными находится в лесу.

- У нас ежедневно проходят силовые тренировки и многокилометровые пробежки в полной боевой амуниции. Спасибо тебе за уроки самбо, которые сейчас очень хорошо помогают. Форму и оружие получили, - сообщил Руслан отцу.

Сын попросил мэра не волноваться и пообещал по возможности звонить ему.

- Эти короткие прерывающиеся звонки и немногословные сообщения, в которых многого не расскажешь. Но я горжусь своим сыном, как и всеми другими бойцами,- написал глава Алапаевска.

Ранее Билалов рассказал, что проводил на спецоперацию сына, которому пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Руслан в 2014 году проходил службу в воздушно-десантных войсках.