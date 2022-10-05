В Алапаевск временно перестанут ходить электрички из Егоршино

На время ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться пригородными автобусами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре маршрут Нижний Тагил – Алапаевск – Егоршино будет временно отменен. Между станциями Нижняя Салда и Ясашная будут вестись плановые ремонтные работы.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, маршруты будут изменены следующим образом. Они будут с 5 по 22 октября.

- Поезд № 6895/6896 Егоршино – Нижний Тагил будет следовать от Егоршино до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила. Электричка № 6897/6898 Нижний Тагил – Алапаевск будет ходить от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Алапаевска, - объясняет пресс-служба.

С 6 по 23 октября изменится путь поезда № 6891/6892. Он будет следовать в порядке: Нижний Тагил – Егоршино будет следовать от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Егоршино. А поезд № 6893/6894 Алапаевск – Нижний Тагил - от Алапаевска до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.

На время изменения движения пассажирам предлагают воспользоваться пригородным автобусным сообщением.