Организаторы «Уральской ночи музыки» проведут фестиваль сказок «Дикоросы»

Фестиваль проведут уже в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы «Уральской ночи музыки» рассказали, что собираются провести фестиваль сказок «Дикоросы», его проведут в июне 2023 года. Известно, что в настоящее время уже идет прием заявок от театров и независимых коллективов.

По данным издания «Уральский меридиан», мероприятие состоится 3 июня. В это время там состоится показ спектаклей по сказкам, проведение мастер-классов народных ремесел, лекций от этнографов, ярмарки с поделками ремесленников Урала.

- Если вы готовы показать на фестивале спектакль по сказкам народов России, до 27 января заполняйте форму. В заявке указываются технический райдер театра, описание и концепция постановки, - рассказывают организаторы.

Фестиваль проведут уже в третий раз, в прошлые разы он собирал на одной площадке коллективы из 21 театра.