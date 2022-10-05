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Происшествия5 октября 2022 13:26

Директора института физической культуры УрФУ увезли в больницу из зала суда

На заседании должны были решить вопрос о мере пресечения
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Шурманова обвиняют в мошенничестве

Шурманова обвиняют в мошенничестве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 4 октября во время заседания суда по мере пресечения директору института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову стало плохо. Его увезли в больницу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Директора института обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его задержание прошло 15 июня 2022 года. Кроме того, Шурманова лишили звания мастера спорта.

Также до этого в институте прошли обыски. Мероприятия были направлены на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта. Источник близкий к окружению арестованного рассказал «КП-Екатеринбург», что задержание Шурманова не стало неожиданностью для его подчиненных.