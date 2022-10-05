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Здоровье5 октября 2022 13:24

Российские врачи спасли жизнь грудничку, который был в реанимации 48 дней

Маленького пациента в Перинатальный центр привезли из Салехарда на вторые сутки после рождения
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ребенок набрал вес и уже выписан из больницы. Фото: ЦГБ Ноябрьска

Ребенок набрал вес и уже выписан из больницы. Фото: ЦГБ Ноябрьска

В Ноябрьске врачи полтора месяца врачи боролись за жизнь грудничка. Новорожденного в Перинатальный центр привезли из Салехарда на вторые сутки после рождения. Он провел в реанимации 48 дней.

- У новорожденного выявились серьезные патологии: печень, селезенка и почти весь кишечник были смещены, отсутствовал купол диафрагмы. Смертность в таких случаях, говорят специалисты, 90 процентов, - сообщает портал Yamal1.

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