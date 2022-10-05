Митрополит Екатеринбургский высказал свое мнение о частичной мобилизации

Также он призвал женщин поддерживать мужчин, так как настало их время для подвига Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказал свое мнение о частичной мобилизации. Он призвал поддержать это движение и сплотиться для защиты Родины. По его словам, для каждого жителя нашей страны, каждое дело – это священный долг.

- Настало время вдохновения, героизма и шедевров. Слово «мобилизация» обозначает приведение в движение. Собранность, противопоставляемая бессмысленным и паническим метаниям. А для противостояния этой крайности следует перестать тратить силы, - написал митрополит в своем Telegram-канале.

Также он призвал женщин поддерживать мужчин, так как настало их время для подвига.

- Вы можете, а сейчас скажу и решительнее – вы должны: наполнить жизнь таким смыслом, такой любовью, такой ценностью, чтобы мужчина понимал, что он защищает и ради чего должен выжить и жить, - добавил Евгений (Кульберг).