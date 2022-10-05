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Общество5 октября 2022 13:19

Митрополит Екатеринбургский высказал свое мнение о частичной мобилизации

Он призвал поддержать это движение и сплотиться для защиты Родины
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Также он призвал женщин поддерживать мужчин, так как настало их время для подвига

Также он призвал женщин поддерживать мужчин, так как настало их время для подвига

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) высказал свое мнение о частичной мобилизации. Он призвал поддержать это движение и сплотиться для защиты Родины. По его словам, для каждого жителя нашей страны, каждое дело – это священный долг.

- Настало время вдохновения, героизма и шедевров. Слово «мобилизация» обозначает приведение в движение. Собранность, противопоставляемая бессмысленным и паническим метаниям. А для противостояния этой крайности следует перестать тратить силы, - написал митрополит в своем Telegram-канале.

Также он призвал женщин поддерживать мужчин, так как настало их время для подвига.

- Вы можете, а сейчас скажу и решительнее – вы должны: наполнить жизнь таким смыслом, такой любовью, такой ценностью, чтобы мужчина понимал, что он защищает и ради чего должен выжить и жить, - добавил Евгений (Кульберг).