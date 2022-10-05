В Каменске-Уральском прокуратура добилась лишения прав водителя с зависимостью

Уральца лишили водительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском прокуратура попросила через суд лишить прав водителя, имеющего наркотическую зависимость. Уральцу 45 лет и он находится под наблюдением «Свердловской областной клинической психиатрической больницы»

- Диагноз мужчины – синдром зависимости вследствие употребления психоактивных веществ. А данный диагноз в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» является основанием к прекращению действия права на управление транспортными средствами, - уточнили в Свердловской областной прокуратуре.

Дело рассматривал Синарский районный суд г. Каменска-Уральского. Судья с доводами прокуратуры согласился. Уральца лишили водительских прав.