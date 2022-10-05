Депутат Госдумы рассказал о возможном визите главкома Сухопутных войск РФ в Елань

О возможном визите генерала армии рассказал депутат Государственной Думы Максим Иванов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, проверить, как проходит размещение мобилизованных в части в Елани сегодня планировал Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Максим Иванов.

- У меня помощники были в Елани и разгружали гуманитарную помощь, - объяснил Максим Иванов. - Был разговор с командованием части. Сегодня главком Сухопутных войск планировал прилететь на вертолете, чтобы проинспектировать, как развернули пункты дислокации, как идет боевая учеба, боевое слаживание, чем мобилизованные обеспечены, есть ли какие-то вопросы.

Информации о состоявшемся визите главнокомандующего Сухопутными войсками РФ пока не поступало. Добавим, что на этой неделе на территории гарнизона в продуктовых магазинах прекратили продажу алкогольных напитков. Это сделали, чтобы мобилизованные в свободное время не злоупотребляли выпивкой.