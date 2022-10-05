В Екатеринбурге парень угнал иномарку и попал на ней в аварию

Подозреваемого в угоне вычислили быстро, вскоре его задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22-летний житель Оренбуржья угнал иномарку и попал на ней в аварию. Машина пропала со двора на улице Черняховского. В полицию обратился владелец Mazda 3, позже ее нашли разбитой на территории города. Подозреваемого в угоне вычислили быстро, вскоре его задержали.

- Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что в тот день в ночное время вышел из кафе, где распивал спиртное. В этот момент на расположенной рядом парковке он заметил Mazda 3 и решил совершить ее угон, чтобы добраться до дома, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Он разбил водительское стекло и сел за руль. Какое-то время он катался по микрорайону Химмаш, а, когда понял, что заблудился, бросил машину в ближайшем дворе.

- Было установлено, что угонщик успел попасть в аварию с участием двух автомобилей, после чего скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», - добавили в полиции.