В Екатеринбурге с ноября вырастут цены на содержание жилья

Изменения тарифов утверждены постановлением мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Екатеринбурга с 1 ноября 2022 года ждет повышение цен на содержание жилья и ремонт общего домового имущества. Об этом сообщает Единый расчетный центр.

- С 1 ноября в среднем ставка увеличится на 8,4%. Ее размер отличается для разных категорий помещений и зависит от степени благоустройства дома, - говорится в сообщении.

Жильцы квартир в газифицированных многоэтажках с мусоропроводом и лифтом, будут платить 32 рубля 44 копейки за квадратный метр жилья вместо 29 рублей 93 копеек. В газифицированных домах без лифтов и мусоропроводов ставки поднимутся с 22 рублей 48 копеек до 24 рублей 37 копеек.

Кроме того, с ноября вырастет цена на содержание и ремонт крышных газовых котельных. Ставки актуализированы в ноябре. Изменения тарифов утверждены постановлением мэрии.