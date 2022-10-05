Депутат Госдумы рассказал о сухом законе в Елани

Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о сухом законе в Елани. В гарнизоне ограничили продажу спиртного из-за пьянства среди мобилизованных.

- После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки. В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. На следующей неделе приедем еще. Привезем новые спальники, - сообщил парламентарий.

По словам продавцов магазинов, мобилизованные выстраивались в очереди за алкоголем еще до открытия торговых точек.

- Раньше как было - магазин открывается в 07:30. А мобилизованные уже в 07:20 выстраивались очередь на улице, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина, продавец «Бристоля». - Человек 20 стояли и ждали, когда откроемся. Заходили толпой брали много алкоголя. Теперь спиртное не продаем. Даже технически его теперь пробить не можем.

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