В Екатеринбурге мигрант украл с карты женщины 65 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29-летний мигрант украл с карты 50-летней местной жительницы 65 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что потеряла телефон, а позже обнаружила пропажу крупной суммы. Неизвестный списал деньги через Qiwi-кошелек.

- Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу уроженец одной из бывший советских республик. Он дал признательные показания и пояснил, что нашел мобильное устройство на улице, после чего у него возник умысел на хищение денежных средств, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

При этом сам гаджет мужчина успел продать. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.