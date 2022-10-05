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Общество5 октября 2022 11:44

В Екатеринбурге лопнувшая труба затопила вырытую коммунальщиками траншею

Инцидент произошел на пересечении улиц Красноуральской и Ключевской
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Точную причину происшествия установят после того, как будет откачена вода из траншеи

Точную причину происшествия установят после того, как будет откачена вода из траншеи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга лопнувшая труба затопила вырытую траншею, которая была выкопана коммунальщиками для установки других коммуникаций. Инцидент произошел днем 5 октября на пересечении улиц Красноуральской и Ключевской.

- Оказался поврежден трубопровод диаметром 600 миллиметров. Подтоплена траншея, выкопанная Екатеринбургской теплосетевой компанией (ЕТК) для прокладки трубопровода. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Водоканала.

Точную причину происшествия установят после того, как будет откачена вода из траншеи.

Напомним, в подъезде новостройки на 8 Марта, 20/4 в ЖК «Ботанический сад» из-под пола забил фонтан. Это произошло во время сильного ливня, который прошел 26 августа. В воде оказался второй этаж. Эпичный фонтан, бьющий в потолок сняли на видео.