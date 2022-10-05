Двухэтажный поезд привезет в Екатеринбург туристов из Самары и Уфы

Ожидается, что в путешествии примут участие 300 человек. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбург 5 ноября приедет двухэтажный поезд. Он привезет туристов из Самары и Уфы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- На целый день подготовлена программа как для взрослых, так и для маленьких гостей. Планируется, что туристы посетят музейный комплекс УГМК, познакомятся с экспозицией камней и минералов в галерее «Главный проспект», - рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

Также туристы побывают в Центре камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского и на Свердловской киностудии. Двухэтажный поезд «Самара-Уфа-Екатеринбург» отправится 3 ноября.

В начале путешествия состав сделает остановку в Уфе. Там они посетят Национальный музей и увидят выступление лучников и кураистов. Жители Башкирии также смогут присоединиться к поездке в Екатеринбург.

В составе поезда будут двухэтажные вагоны категории купе и СВ, оборудованные кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов. Ожидается, что в путешествии примут участие 300 человек.