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Происшествия5 октября 2022 11:13

В свердловской полиции назвали курьеров, работающих на мошенников, расходным материалом

Пытаясь заработать на обмане пенсионеров, они сами становятся жертвами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Курьеров мошенников, работающих по схеме «родственник попал в ДТП», призывают отказаться от сомнительного заработка

Курьеров мошенников, работающих по схеме «родственник попал в ДТП», призывают отказаться от сомнительного заработка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловской полиции назвали курьеров, работающих на мошенников, «расходным материалом» и призвали их отказаться от сомнительного заработка. Пытаясь заработать на обмане пенсионеров, они сами становятся жертвами.

- Расходным материалом эти «бегунки» становятся по той простой причине, что их, как правило, на выходе от очередного потерпевшего - задерживают сотрудники уголовного розыска, - рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. - При опросе курьеры обычно «включают заднюю», ссылаясь на незнание противоправного характера, совершенного ими деяния. Однако, незнание закона, не освобождает от ответственности.

Он также отметил, что соучастником преступления также автоматически становится и водитель, который развозит по точкам курьера.

Речь идет о мошенниках, которые обманывают пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». Накануне, 4 октября в полицию обратилась очередная жертва злоумышленников. Бабушка отдала мошенникам через курьера 340 тысяч, сняв их со своего счета в банке. Полиция возбудила уголовное дело пол статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленников разыскивают.