В Екатеринбурге начали продавать кулеры в армейском стиле

Фото: скриншот сайта

В Екатеринбурге теперь можно купить дизайнерский кулер в камуфляжной расцветке. Такое эксклюзивное предложение появилось на сайте. Он продается в одном из магазинов питьевой воды. Его срок изготовления – 4 дня. Поэтому, желающие обзавестись подобной новинкой должны подождать.

В отличии от своих аналогов, он стоит дороже. Цена такого кулера в армейском стиле – 12 тысяч рублей. Согласно описанию товара, изображение делается по технологии «аквапринт». Как отмечают продавцы, этот вариант подойдет для установки в оружейном магазине. Покупателю также предоставят гарантию на 12 месяцев.

Помимо этого, можно купить и чехол на 19-литровую бутыль в камуфляжном стиле. Он обойдется покупателям в 2 тысячи рублей.

В одном из магазинов на полках были замечены детские игрушки с Z-символикой. Они были в виде игрушечных машинок. Продажа этих товаров была приурочена ко Дню Победы.