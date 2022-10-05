Свердловчане на 3% стали реже пить крепкий алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 31% выросли продажи пива. Как пишет «Коммерсант-Урал», это следует из исследования Контур.Маркета. Аналитики сравнили данные по продаже пива в сентябре и марте.

При этом самым популярным брендом пива у жителей региона осталось «Жигулевское». Однако спрос на него с марта снизился на 9,4%. Вторым по популярности стало пенное под брендом «Чешское», которое стали покупать на 8,6% чаще. Также не редко пользуются спросом «Балтика», Bud и «Рижское».

Также эксперты Контур.Маркета подсчитали, что свердловчане на 3% стали реже пить крепкий алкоголь. Он, кстати, по данным аналитиков, подорожал на 2 %.

Напомним, екатеринбургский завод «Патра» возобновит производство пива под названием «Стрелец». Известно, что алкогольный напиток появится на прилавках магазинов уже в декабре этого года. Объемы производства пока неизвестны.