Декану факультета журналистики УрФУ нашли временную замену

Обязанности декана будет временно исполнять его заместитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 3 октября стало известно, что декан факультета журналистики Уральского федерального университета Владимир Волкоморов покинул свой пост.

Он пришел на эту должность после легендарного журналиста Бориса Лозовского. Владимир Волкоморов был в дирекции университета с 2020 года. Решение об увольнении он принял самостоятельно. О том, что на его должность нашли сотрудника на время, сообщает официальный телеграмм-канал университета.

- До назначения директора департамента, обязанности декана журфака УрФУ временно исполняет его заместитель - Татьяна Рябова, - сообщает институт.

Напомним, декан факультета журналистики Борис Лозовский работал на журфаке с 1975 года. Должность эту он занимал больше 30 лет. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил Борису Лозовскому звание почетного гражданина области.