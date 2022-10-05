Свердловчанин отсудил 350 тысяч у автоцентра, где ему навязали услуги

Услуги мужчине навязали при покупке в 2021 году Hyundai Sonata Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Свердловской области отсудил у автоцентра «Роял Авто» в Екатеринбурге 354 тысячи рублей за навязанные услуги. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Мужчина в 2021 году покупал в автоцентре Hyundai Sonata. Он заключил кредитный договор с ООО «Экспобанк». При этом продавец убедил потребителя заключить опционный договор с ООО «Автоэкспресс» и договор о предоставлении независимой гарантии на девять месяцев с ООО «Д.С.Дистрибьютор». За это мужчина больше 320 тысяч рублей.

- Через пять дней гражданин решил расторгнуть договоры на предоставление дополнительных платные услуг, о чем уведомил исполнителей, направив в их адреса заявления. Не дождавшись ответов, он обратился в Первоуральский консультационный пункт за правовой помощью, -0 говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В 2022 голу к ООО «Автоэкспресс» и ООО «Д.С.Дистрибьютор» были направлены повторные обращения. Однако они тоже были проигнорированы. Тогда мужчина обратился в суд.

Суд удовлетворил требования и взыскал с ответчиков в сумму оплаты договоров, неустойку, убытки и компенсацию морального вреда.