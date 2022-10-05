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Общество5 октября 2022 7:19

В Свердловской области нашли антибиотики в свинине

В мясе было превышено количество трех препаратов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Свинина часто лидирует в антирейтингах пищевой продукции, в которых находят остатки препаратов

Свинина часто лидирует в антирейтингах пищевой продукции, в которых находят остатки препаратов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области в свинине обнаружили превышение остаточного количества антибиотиков в свинине. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- В пробе свиной аорты был обнаружен доксициклин и в пробе свинины – окситетрациклин, энрофлоксацин и ципрофлоксацин, - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что свинина часто лидирует в антирейтингах пищевой продукции, в которых находят остатки препаратов. Информацию об антибиотиках в свинине ведомство передало предприятиям-производителям, которые заказали исследования. Теперь им будет нужно обнаружить, в какой момент технологического процесса появляются нарушения и устранить их.

Ранее, 3 августа, антибиотики обнаружили в продукции АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» в Екатеринбурге. В 2022 году специалисты Россельхознадзора неоднократно находили в продукции доксициклин и энрофлоксацин.