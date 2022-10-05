Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт

Пропавшего больше недели назад жителя Новоуральска нашли мертвым. О местонахождении 46-летнего Сергея Кирбина ничего не было известно с 26 сентября. Накануне, 4 октября, ориентировка на его поиск была опубликована «ЛизаАлерт». Спустя несколько часов волонтеры сообщили, что мужчина погиб.

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в «ЛизаАлерт».

«КП-Екатеринбург» обратилась в СК по Свердловской области. Там сообщили, что смерть мужчины не комментируют.

Напомним, в минувшие выходные пропавшего в Туринске 44-летнего Романа Калинина нашли мертвым. Его разыскивали с 6 сентября полицейские и волонтеры.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, тело мужчины нашел рыбак. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

В СК по Свердловской области добавили, что следователи Туринского межрайонного отдела проводят проверку. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.