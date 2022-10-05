Площадь лесных пожаров на Урале сократилась на 180 гектаров

С огнем борются 130 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 180 гектаров. По данным на утро 5 октября, в регионе действуют 11 возгораний, из них девять локализованы. Всего огонь охватил 208 гектаров, сообщает департамент информационной политики области.

- Лесная подстилка сухая, огонь распространяется быстро. Ликвидировать возгорания зачастую проходится вручную, так как проезд спецтехники по болотистой местности, где сейчас фиксируются возгорания, затруднен, - высказался о ситуации свердловский министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Возгорания зарегистрированы в Сосьвинском, Красноуральском и Артемовском городских округах, Также пожары действуют в Ирбитском, Алапаевском, Тугулымском, Байкаловском и Режевском лесничествах.

С огнем борются 130 человек. Кроме того, задействовано 36 единиц специализированной лесопожарной техники.

Ранее, 4 октября, спасатели потушили торфяник в поселке Шабровский. Площадь пожара составляла 20 гектаров. На его ликвидации были задействованы 32 человека и 8 единиц спецтехники.