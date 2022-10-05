Дорожники перекрыли один из съездов с ЕКАД на Тюменский тракт

Перед закрытием съезда была разработана и размещена схема объезда закрытого участка через развязку на ТЭЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники перекрыли один съезд №5 с ЕКАД на Тюменский тракт. Он будет закрыт для движения с 26 сентября по 20 октября.

- В рамках реконструкции старейшего участка кольцевой автодороги Семь Ключей - Большой Исток выполняется устройство нового съезда, - объяснили «КП-Екатеринбург» в управлении автомобильных дорог Свердловской области. - Дорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать изменившуюся схему движения при планировании поездок.

Там отметили, что перед закрытием съезда была разработана и размещена схема объезда закрытого участка через развязку на ТЭЦ. На развязке по согласованию с администрацией Екатеринбурга и ГИБДД для регулирования движения установили светофоры.

Напомним, 8 сентября, в столице Урала замкнули кольцевую автомобильную дорогу. «КП-Екатеринбург» вспоминала, как поколения дорожных строителей прокладывали путь по лесам и долам.