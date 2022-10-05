В Кушве мобилизованных вернули домой через полдня

Военнослужащих посадили в автобус и куда-то увезли, но потом вернули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском городе Кушва мобилизованных военных вернули домой спустя полдня после проводов. Об этом сообщает портал Е1.RU.

- Всех собрали, все попрощались, объятия и слезы. Посадили в автобус, помахали вслед, ребята уехали. На этом все не заканчивается: спустя полдня их возвращают домой! – рассказала жительница города Альбина.

Проводы прошли 4 октября. Горожанка отметила, что ее двоюродный брат получил повестку. В отделе по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе мэрии Кушвы «КП-Екатеринбург» сообщили, что не будут комментировать ситуацию.

Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказала, что больше ста мужчин в регионе, которые получили повестку, вернули домой после частичной мобилизации. Она объяснила, что у каждого из них были причины, препятствующие их отправлению на спецоперацию.