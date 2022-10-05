Екатеринбуржцев разбудил странный громкий гул

По словам очевидца, гул стал слышен около 02:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 5 октября горожане проснулись от странного громкого гула. Его услышали жители Вторчермета.

- Спать под него тяжело. Он, как и в прошлый раз, вообще не утихал, - рассказала читательница порталу Е1.RU.

По словам очевидца, гул стал слышен около 02:30. Он исчез через час. Горожане отмечают, что при закрытых окнах в квартире гул звучит как «противный писк». Жители заявили, что звук им мешал.

Ранее, в ночь на 29 сентября, странный шум напугал жителей Березовского. Жители предполагали, что это мог быть гул от самолетов. Другие утверждали, что слышали его со стороны ТЭЦ. Однако в Екатеринбургской теплосетевой компании эту информацию опровергли.