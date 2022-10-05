Свердловская область возглавила антирейтинг по количеству загрязненных водоемов

За полгода было выявлено более 1,2 тысячи высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в первой половине 2022 года чаще всего были зафиксированы случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод - 25% от общего числа инцидентов по стране. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. На втором месте оказалась Московская область (9,4%), на третьем - Мурманская (8,8%).

Как правило, по данным аудиторско-консалтинговой сети, источниками водных загрязнений являлись предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Также аналитики FinExpertiza подсчитали, что всего за полгода в стране было выявлено более 1,2 тысячи высоких и экстремально высоких загрязнений пресноводных объектов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.