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Происшествия5 октября 2022 3:05

В деревне Половинка вспыхнул магазин

Огонь охватил площадь в 48 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В деревне Половинка Нижнесергинского муниципального района вечером, 4 октября, вспыхнул магазин на улице Трактовая. Огонь охватил площадь в 48 квадратных метров и повредил кровлю и чердачное перекрытие магазина.

- В19:35 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 20:02 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 20:40.

Напомним, в Екатеринбурге утром, 4 октября, загорелась крыша главного офиса Сбербанка на Куйбышева, 67. Сотрудников эвакуировали из здания. По данным МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован.