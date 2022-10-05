На реконструируемом участке дороги начались земляные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начали ремонт улицы Октябрьской революции. Как сообщили в TagilCity.ru , на участке от Циолковского в сторону улицы Газетной перекрыто движение в сторону пешеходного моста, который проходит над дорогой.

По данным издания, на проезжей части стоят бетонные блоки и соответствующие дорожные знаки. Проезд к торговому центру ЦУМ в этом месте закрыт для машин.

На реконструируемом участке дороги начались земляные работы: стоит экскаватор, лежат бетонные колодцы, снято старое дорожное покрытие, начался монтаж инженерных сетей.

Отметим, что реконструкция прилегающей к мосту на улице Циолковского проезжей части проводится в рамках второго этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».