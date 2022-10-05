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Общество5 октября 2022 2:29

В Нижнем Тагиле начали ремонт улицы Октябрьской революции

На проезжей части стоят бетонные блоки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На реконструируемом участке дороги начались земляные работы

На реконструируемом участке дороги начались земляные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начали ремонт улицы Октябрьской революции. Как сообщили в TagilCity.ru , на участке от Циолковского в сторону улицы Газетной перекрыто движение в сторону пешеходного моста, который проходит над дорогой.

По данным издания, на проезжей части стоят бетонные блоки и соответствующие дорожные знаки. Проезд к торговому центру ЦУМ в этом месте закрыт для машин.

На реконструируемом участке дороги начались земляные работы: стоит экскаватор, лежат бетонные колодцы, снято старое дорожное покрытие, начался монтаж инженерных сетей.

Отметим, что реконструкция прилегающей к мосту на улице Циолковского проезжей части проводится в рамках второго этапа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».