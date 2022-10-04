В Екатеринбурге 18-летний водитель проехал на «красный» и сбил девочку на пешеходном переходе

Авария произошла на улице Соболева около дома № 19. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 18-летний парень, который получил водительские права меньше месяца назад, сбил на пешеходном переходе шестилетнюю девочку. Как оказалось, владелец иномарки KIA Rio проехал на запрещающий сигнал светофора.

- Авария произошла на улице Соболева около дома № 19 в 17:15 по местному времени. Девочка переходила на «зеленый». С различными травмами она доставлена в больницу. Водитель пояснил, что проехал на желтый сигнал светофора и думал, что успеет проехать пешеходный переход, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, в Свердловской области с начала года произошло больше 200 аварий с участием велосипедистов, в результате девять человек погибли, еще около 100 получили различные травмы. В ГИБДД отметили, что большинство водителей байков пренебрегают мерами безопасности и нарушают ПДД.