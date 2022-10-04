В Лесном местного жителя отправили в колонию за убийство сожительницы

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В уральском городе Лесной 54-летний местный житель отправился в колонию строгого режима за убийство своей сожительницы. Инцидент произошел 3 мая этого года, в тот вечер мужчина и женщина выпивали вместе алкоголь.

- В это время между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник подошел к женщине, которая сидела в кресле, и нанес ей несколько ударов ножом. Пострадавшая погибла на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники следственного комитета собрали достаточно доказательств, чтобы признать уральца виновным. По решению суда, он получил девять лет в исправительной колонии.