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Происшествия4 октября 2022 17:39

В Лесном местного жителя отправили в колонию за убийство сожительницы

Инцидент произошел 3 мая этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В уральском городе Лесной 54-летний местный житель отправился в колонию строгого режима за убийство своей сожительницы. Инцидент произошел 3 мая этого года, в тот вечер мужчина и женщина выпивали вместе алкоголь.

- В это время между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник подошел к женщине, которая сидела в кресле, и нанес ей несколько ударов ножом. Пострадавшая погибла на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники следственного комитета собрали достаточно доказательств, чтобы признать уральца виновным. По решению суда, он получил девять лет в исправительной колонии.