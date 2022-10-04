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Общество4 октября 2022 17:09

В Екатеринбурге водителя BMW арестовали на 12 суток за отказ снять тонировку

Местный житель неоднократно привлекался к ответственности за вождение с затемненными стеклами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В ведомстве уральца признали виновным за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции

В ведомстве уральца признали виновным за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге водителя иномарки BMW арестовали на 12 суток за отказ снять тонировку со своего автомобиля. Как оказалось, 32-летний местный житель неоднократно привлекался к ответственности за вождение с затемненными стеклами.

- Молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал ездить с тонировкой. Госавтоинспекторы передали материалы на водителя в суд, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве уральца признали виновным за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Там же ему и назначили наказание в виде административного ареста.