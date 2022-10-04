В Камышлове женщина потеряла больше 400 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей поступил звонок, на том проводе представились сотрудниками банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове местная жительница потеряла больше 400 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей поступил звонок, на том проводе представились сотрудниками банка.

Женщине сообщили о попытке неизвестных оформить кредит на ее имя. После чего ей предложили оформить кредит, чтобы избежать проблем. Через полчаса с ней связался якобы сотрудник правоохранительных органов и заверил, что она все делает правильно.

- В приложении банка заявительница оформила кредит в размере 210 тысяч рублей, которые сняла с банковской карты в отделении банка и перевела деньги на счета интернет-кошельков, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Через два ей вновь позвонили и предложили оформить кредит на 150 тысяч для аннулирования кредитного потенциала, через день этот же сотрудник выманил у нее еще 40 тысяч. Только после этого женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление.