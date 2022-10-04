В Екатеринбурге с 26 сентября по 2 октября выявили почти 17.4 тысяч случаев заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области стали чаще болеть ОРВИ. За минувшую неделю в регионе зафиксировали почти 39 тысяч новых случаев заражения инфекцией, это ниже уровня прошлой недели на 22,6%, однако показатели превышают средний многолетний уровень на 42,8%.

- В структуре заболеваемости 50% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 71%). Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Асбестовский ГО, ГО ЗАТО Свободный, Артинский ГО, ГО Краснотурьинск, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге с 26 сентября по 2 октября выявили почти 17.4 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 26,6%.