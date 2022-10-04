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Общество4 октября 2022 16:03

Жители Свердловской области стали чаще болеть ОРВИ

Показатели минувшей недели превышают средний многолетний уровень на 42,8%
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В Екатеринбурге с 26 сентября по 2 октября выявили почти 17.4 тысяч случаев заболевания

В Екатеринбурге с 26 сентября по 2 октября выявили почти 17.4 тысяч случаев заболевания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области стали чаще болеть ОРВИ. За минувшую неделю в регионе зафиксировали почти 39 тысяч новых случаев заражения инфекцией, это ниже уровня прошлой недели на 22,6%, однако показатели превышают средний многолетний уровень на 42,8%.

- В структуре заболеваемости 50% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 71%). Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Асбестовский ГО, ГО ЗАТО Свободный, Артинский ГО, ГО Краснотурьинск, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге с 26 сентября по 2 октября выявили почти 17.4 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 26,6%.