В Новоуральске пропал 46-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Новоуральске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 46-летнего Сергея Ивановича Кирбина. Последний раз мужчина выходил на связь 26 сентября, и с того дня нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза голубые, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения мужчина был одет синюю куртку, бежевый джемпер, темно-голубые джинсы и черные туфли.

Если вы знаете, где может находиться Сергей Кирбин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Напомним, в воскресенье жители деревни Полуденная, что под Новой Лялей, забили тревогу. Стемнело, наступил поздний вечер, а из леса так до сих пор и не вернулись две женщины, ушедшие по грибы. Это были 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина.