В Верхней Пышме мобилизовали мужчину с хроническими заболеваниями

Женщина уверена, что Романа не должны были забрать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме мобилизовали 43-летнего мужчину с хроническими заболеваниями. За спиной у Романа лишь срочная служба, сейчас его жена собирает справки, чтобы вернуть мужа домой.

- Мы не успели даже все справки собрать. Например, про псориаз у нас все бумаги в Кургане, мы раньше там жили, а в Верхней Пышме он дерматолога не посещал, - цитирует супругу мобилизованного портал Tagilcity.

Ранее мы рассказывали о мобилизации замначальника управления безопасности УрФУ Максима Кузьменко. Его отправили на фронт, несмотря на целый ряд тяжелых заболеваний. Также под мобилизацию попадал многодетный отец из Сухого Лога, но спустя сутки его вернули домой.