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Общество4 октября 2022 13:13

На Урале экологические активисты восстанавливают леса после природных пожаров

Благодаря их усилиям, в этом году появилось 2100 сосен
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За два года Свердловским отделением РЭО засажено 10 гектраров лесов

За два года Свердловским отделением РЭО засажено 10 гектраров лесов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологические активисты Урала помогают восстановить лесные потери после природных пожаров, так, добровольцы в Богдановическом районе поучаствовали в высадке молодых деревьев. Это мероприятие ежегодно проходит весной и осенью.

Как сообщает издание «Уральский меридиан», посадки осуществляли рядом с селом Каменоозерским силами экологов-активистов и студентов энергетического техникума из Екатеринбурга. Благодаря их усилиям, в этом году появилось 2100 сосен.

- Важно регулярно заниматься восстановлением лесов, чтобы садить не меньше, а то и больше чем вырубается и сгорает из-за лесных пожаров, – рассказал руководитель отделения Алексей Вихарев.

Кстати, за два года Свердловским отделением РЭО совместно со студентами техникума засажено 10 гектраров лесов.