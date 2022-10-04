На Урале экологические активисты восстанавливают леса после природных пожаров

За два года Свердловским отделением РЭО засажено 10 гектраров лесов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологические активисты Урала помогают восстановить лесные потери после природных пожаров, так, добровольцы в Богдановическом районе поучаствовали в высадке молодых деревьев. Это мероприятие ежегодно проходит весной и осенью.

Как сообщает издание «Уральский меридиан», посадки осуществляли рядом с селом Каменоозерским силами экологов-активистов и студентов энергетического техникума из Екатеринбурга. Благодаря их усилиям, в этом году появилось 2100 сосен.

- Важно регулярно заниматься восстановлением лесов, чтобы садить не меньше, а то и больше чем вырубается и сгорает из-за лесных пожаров, – рассказал руководитель отделения Алексей Вихарев.

Кстати, за два года Свердловским отделением РЭО совместно со студентами техникума засажено 10 гектраров лесов.