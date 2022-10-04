Сейчас врач под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирург из Нового Уренгоя пытался выманить 30 тысяч рублей за бесплатную операцию. По данным полиции Югры, врач намеревался получить деньги от пациента. Но был пойман с поличным.

Сейчас медработник под подпиской о невыезде, отмечает портал Yamal1. Ему грозит штраф, исправительные работы или до пяти лет заключения.

Напомним, что 6 октября в Екатеринбурге вынесут приговор Константину Рыжкову. Его обвиняют в избиении 5-летней падчерицы. Девочка умерла 28 января. По версии следствия, отчим систематически избивал девочку. Адвокат объяснил, почему Константин не признает вину в преступлении.

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