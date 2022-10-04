Мэр Каменска-Уральского заявил о выполнении плана по частичной мобилизации

Глава города не уточнил, о каком количестве мобилизованных идет речь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов заявил, что в городе и округе выполнен план по частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине.

- Не могу сказать, что частичная мобилизация закончена, но то задание, которое было поставлено перед военкоматом нашего города, выполнено. На сегодня уже никого не отправляют. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт и самое необходимое для наших ребят в первые дни, чтобы адаптироваться, - рассказал градоначальник на онлайн-брифинге.

При этом глава города не уточнил, о каком количестве мобилизованных идет речь. Напомним, прибывшие в зону СВО в рамках частичной мобилизации жители Свердловской области приступили к одиночной подготовке. В подготовку входит медицинская, тактическая, огневая, а также ознакомление и работа на современных средствах связи.