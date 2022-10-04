Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В военном комиссариате Свердловской области опровергли информацию о приостановке вручений повесток.

- Данная информация не соответствует действительности. Все проходит согласно плану, - заявила в разговоре с «КП-Екатеринбург» представитель военного комиссариата региона Алена Сочнева.

Напомним, что 30 сентября стало известно о временной приостановке отправок мобилизованных в военные части. По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, ошибочно мобилизовали более 130 человек.

О том, во сколько обойдется снаряжение для мобилизованного, вы можете прочитать здесь.

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