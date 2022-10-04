В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум братьям, торговавшим контрафактными сигаретами

Тагилстроевский районный суд признал братьев виновными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум братьям 27 и 35 лет, торговавшим контрафактными сигаретами. По версии следствия, предприимчивые мужчины почти два года покупали в Екатеринбурге немаркированные табачные изделия у неизвестных и привозили их для продажи на машине в Нижний Тагил.

- Приобретенная табачная продукция хранилась в гараже, используемом в качестве склада, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - В дальнейшем контрафактные табачные изделия направлялись в торговые точки Нижнего Тагила для последующей продажи.

Силовики изъяли в магазинах, куда братья привозили сигареты, более 98 тысяч пачек. Согласно заключению экспертов, всего табачных изделий у братьев забрали на общую сумму более восьми миллионов рублей.

- С учетом всех расходов от реализации нелегальных сигарет обвиняемые получали доход более 70 000 рублей в месяц, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции Нижнего Тагила также отметили, что братья знали, что продаваемый ими товар контрафактный, так как документов на него не было.

Тагилстроевский районный суд признал торговцев контрафактными сигаретами виновными по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Младшему из братьев назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 20 % заработной платы, старшему - то же самое наказание, но на два месяца меньше обязательных работ.