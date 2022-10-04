Олег Гущин возглавил Уральский филиал Президентской академии

Фото предоставлено Центром общественных связей УИУ – филиала РАНХиГС

Ранее Гущин работал директором Департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Представляя Олега Гущина коллективу уральского филиала, ректор РАНХиГС Владимир Мау подчеркнул, что сегодня перед Уральским институтом управления стоят новые важные образовательные, научные, исследовательские задачи. Он выразил уверенность, что филиал усилит позиции в подготовке профессиональных управленческих кадров для государственного, общественного и бизнес-секторов.

Олегу Гущину 50 лет, он является кандидатом социологических наук, доцентом, государственным советником 3-го класса. С отличием окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», в 2014 г. – магистратуру Уральского федерального университета по направлению подготовки «Социальная работа».

Предшественник Олега Гущина Руслан Долженко продолжит сотрудничество с Уральским институтом управления в качестве советника директора и сосредоточится на собственных проектах. Он сфокусируется на развитии дополнительного профессионального образования, займется проектной деятельностью и научной работой.