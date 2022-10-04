Фото: пресс-служба телеканала СТС

В Екатеринбурге прошли съемки нового шоу СТС «100 мест, где поесть». Ресторатор и ведущий Александр Белькович устроил тест-драйв отелям, развлекательным заведениям и общепиту уральской столицы.

- Новое шоу невероятно познавательное и насыщенное! Мы собрали всё лучшее в городе, чтобы вызвать у зрителя бешеный аппетит и огромное желание посетить эти места, - рассказал Александр Белькович.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» с пресс-службе телеканала, ресторатор посетил в том числе отель-музей «Дом Советов», «Баден - Баден», Ельцин Центр, фудмаркет в Гринвиче, «Жизнь Март», кафе «Горожане» и даже киоск с шаурмой на Уралмаше «Мангалыч».

Тревел-шоу «100 мест, где поесть» стартовало на СТС 1 октября. Новый проект будет выходить по субботам сразу после кулинарной программы «ПроСТО кухня».